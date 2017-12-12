All-region teams: 6-AAAAAAA champ North Gwinnett puts 12 players on first team
Here is the all-region team for 6-AAAAAAA, as voted by the league’s coaches:
First-team offense
QB – Jalil El-Amin, Duluth, Sr.
QB – Jimmy Urzua, North Gwinnett, Sr.
RB – Tyler Goodson, North Gwinnett, Jr.
RB – Evan Anderson, Collins Hill, Sr.
TE – Payne Durham, Peachtree Ridge, Sr.
TE – Adrian Jackson, Mill Creek, Sr.
WR – Malachi Carter, Mountain View, Sr.
WR – William Huzzie, Duluth, Sr.
WR – Josh Downs, North Gwinnett, So.
WR – Jaylen Johnson, Peachtree Ridge, Sr.
OL – Warren Ericson, North Gwinnett, Sr.
OL – John Harris, Mill Creek, Sr.
OL – Bradley Kopydlowski, Mountain View, Sr.
OL – Justin Bullock, North Gwinnett, Jr.
OL – Nick Choe, Duluth, Jr.
OL – Aidan Higgins, Mountain View, Jr.
PK – Carlos Ayala, Mountain View, Sr.
RET – Javonni Cunningham, North Gwinnett, Jr.
First-team defense
DL – Jaelin Humphries, Mountain View, Jr.
DL – Austin Ruiz-Velasco, Mill Creek, Jr.
DL – Payne Walker, North Gwinnett, Sr.
DL – Knox Denning, North Gwinnett, Sr.
LB – Blake Carroll, Mountain View, Sr.
LB – Jomier Augustine, Collins Hill, Sr.
LB – Jayden McDonald, North Gwinnett, Sr.
LB – Jake Stewart, North Gwinnett, Sr.
LB – Shaka Heyward, Mill Creek, Sr.
DB – Peyton Woulard, Collins Hill, Sr.
DB – Warren Burrell, North Gwinnett, Jr.
DB – D.J. Turner, North Gwinnett, Jr.
DB – Marquel Broughton, Mountain View, Sr.
DB – Jack Oesterle, Discovery, Sr.
P – Matt Campbell, Mill Creek, Sr.
Second-team offense
QB – Matt Edwards, Mountain View, Sr.
RB – Uriah Leverette, Mill Creek, Sr.
RB – Khiree Seabrook, Discovery, Sr.
WR – Travion Hampton, Duluth, Sr.
WR – Thomas Stewart, Mountain View, Jr.
WR – Jason Mitchell, Discovery, Sr.
WR – Austin Williams, Mill Creek, Sr.
TE – Andrew Brand, Collins Hill, Sr.
OL – Bryce Jones, Peachtree Ridge, Sr.
OL – Christian Davis, Discovery, Jr.
OL – Jonathon Leech, Mill Creek, Jr.
OL – Darwin Lisbey, Collins Hill, Sr.
OL – Cameron Kinnie, Collins Hill, So.
PK – Rodolpho Gonzales, Collins Hill, Sr.
RET – Payton Bowens, Peachtree Ridge, Sr.
Second-team defense
DL – Jahmel Flowers, Discovery, Sr.
DL – Tomari Fox, Collins Hill, Jr.
DL – Enyinna Nwagbara, Mountain View, Jr.
DL – Andre Cross, Duluth, Jr.
LB – Trevon Salter, Mountain View, Jr.
LB – Avery Tuck, Peachtree Ridge, Sr.
LB – Jared Bartlett, Collins Hill, Sr.
LB – Benjamin Tooks, Duluth, Jr.
LB – Rashawn Brown, Mill Creek, Sr.
LB – Kenneth Lowery, Collins Hill, Sr.
DB – Quinton Newsome, North Gwinnett, Jr.
DB – Dominic Jones, Peachtree Ridge, Jr.
DB – Afiz Bhadmos, Discovery, Sr.
DB – Trey Turner, Mill Creek, Sr.
DB – Jayden Patterson, Mountain View, Sr.
DB – Darius Penton, Collins Hill, Sr.
P – Wilson Catoe, Peachtree Ridge, Sr.
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